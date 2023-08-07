Це потрібно знати усім подружнім парам: що впливає на тривалість шлюбу

Психологи уже давно задумуються над тим, чому одні шлюби ледь протримались кілька років, а інші - можуть тривати десятиріччями. Звичайно, що усі стосунки індивідуальні, але є загальні фактори, які впливають на кожну пару.

Про те, що впливає на тривалість шлюбу, розповіла психолог Ольга Митроченко в Instagram .

Що впливає на тривалість шлюбу

Митроченко провела опитування серед своїх підписників на тему, що впливає на тривалість шлюбу.

"Якщо узагальнити відповіді, то можна виділити три основні фактори - схожість, тобто в партнерів мають бути схожими цінності, очікування, характери. Синхронність - вони мають одночасно розвиватися, дорослішати. Та якісне спілкування. І мене тішать такі відповіді: це про те, що людям добре удвох і вони хочуть, щоб це тривало якомога довше, і вони готові докладати зусиль", - пише експерт.

Вона додає, що інколи навіть доволі хороші шлюби можуть не протриматися довго, і навпаки, болючі чи складні стосунки можуть тривати роками, чи десятиріччями.

Які фактори стабілізують шлюб

"Сьогодні поговоримо про так званий "цемент", який забезпечує саме тривалість шлюбу. У системно-сімейному підході виділяють два типи стабілізаторів шлюбу - дисфункціональні та функціональні", - каже психолог.

Дисфункційні - такі фактори не сприяють задоволенню потреб партнерів, але не дають їм розійтися. А саме:

хвороби когось у сім'ї

страхи самотності

традиції одного шлюбу на все життя, наприклад, релігійні традиції

залежності у когось з партнерів (алкогольна, емоційна)

обмежені матеріальні ресурси чи матеріальна залежність одного з партнерів

тиск макросистеми - батьків, суспільства

Функціональні - сприяють і тривалості, і задовільненню потреб у союзі. А саме:

ритуали та традиції

спільний бюджет (спільні фінансові цілі)

діти (за умови, що мотиви заводити дітей були зрілими)

спільне коло друзів

гарні стосунки з батьками партнера

спільний бізнес

"Звісно, фактори з однієї категорії можуть перейти в іншу: наприклад, спільний бізнес може бути функціональним фактором, якщо сприяє розвитку, взаємній цікавості та спільним фінансовим цілям. Чи може бути дисфункційним, якщо бізнес шкода покинути, але він вже давно не тішить", - пояснює Митроченко.