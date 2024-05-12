Психолог пояснила, як перестати картати себе за помилки у минулому

Як позбутись тягаря минулих помилок

"Більшість із нас має за плечима історії, які б хотілося переписати: змінити свої дії, зробити інші висновки, попросити допомоги, інакше відреагувати тощо. Але сталося так, як сталося", - каже психолог.

Вона радить не картати себе за помилки у минулому, адже це життєвий досвід.

"Не картайте себе і зосередьтеся на тому, що ви можете зробити для свого завтра і сьогодні. Минуле - це про досвід, персональний урок, а не про інвестиції", - пояснює Голентовська.

Психолог пояснила, як перестати себе гризти за помилки у минулому.

Ви не могли передбачити усі ймовірні наслідки

Мозок реагує на інформацію, яка доступна на момент прийняття рішення, а отже об'єктивно у вас було мінімум можливостей врахувати інші альтернативи або ймовірні наслідки, які стали очевидними пізніше.

Інші варіанти дій були не доступними для вас

Дії у минулому визначалися контекстом часу, періодом вашого життя та зовнішніми умовами. Отже, розглядаючи ваше життя в цілому, можна зрозуміти, що інші варіанти не здавались відповідними у той момент або були недоступними для вас.

Страх обмежував можливості вибору

Усі наші вчинки, реакції, ставлення зумовлюються відповідно до персонального рівня розвитку, знань, переконань, емоційного стану на конкретний момент або період. Іноді обставини, або внутрішні фактори (стрес, страх, зневіра тощо) можуть обмежити можливості вибору. Ваш мозок на той момент обрав лише те, що міг.

Як позбутись тягаря минулих помилок (скриншот)