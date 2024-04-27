Як перестати бути "сірою мишкою" і нарешті проявити свій потенціал

Переважна більшість людей бояться осуду, їм важко ставити у пріоритеті свої бажання і йти до їх реалізації. Аби не осоромитись, вони зайвий раз не проявляють себе, при постійній такій поведінці вони перетворюються на "сірих мишок", які нікому не цікаві й не відрізняються у натовпі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Ольги Голентовської в Instagram .

Чому важко себе проявляти

"Кожен із нас на рівні своїх базових налаштувань може проявитися сповна. В протилежному випадку є ризик знищити своє я", - говорить психолог.

Щоб вирватись із тенет страху, треба усвідомити, що ваша тривога про думку інших живиться тим значенням, якого ви надаєте ситуації.

"Припиняйте додумувати, хто що скаже і який висновок зробить. Ви не можете знати це достеменно, оскільки не читаєте думки інших", - говорить Голентовська.

Коли людині страшно в якійсь ситуації, бо вона боїться осоромитись, це спонукає вдаватись до захисної поведінки - надмірних вимог до себе або уникнення взаємодії.

"Така захисна поведінка - величезна пастка, бо не дає розвитку, нових переконань про себе і можливості зламати цю схему. Тож намагайтеся діяти інакше", - радить психолог.

Що людям заважає себе проявити (скриншот)

Як перестати бути "сірою мишкою"

Спробуйте щось нове - нові моделі мислення і поведінки допомагають зламати вкорінені життєві сценарії. Тож постійно ставте собі нові завдання і виконуйте їх.

Розпочніть із простих речей - наприклад, напишіть коментар незнайомій людині, або зробіть коментар баристі, запишіться до якоїсь спільноти або на групові заняття.

Продумайте оптимальний темп для змін, який впишеться у ваш графік, бо практика вимагає часу.

Між наполегливістю і прогресом є зв'язок - на шляху до будь-яких змін трапляються розчарування. Ваші інвестування у проявленість будуть дієвими, якщо ви продовжите рух далі.

Фіксуйте свій прогрес. Насправді дуже важливо помічати свої результати.

Ведіть щоденник. Записуйте, що саме ви зробили по-іншому, у щоденнику працюйте зі своїми думками та переконаннями.

Оцініть свій стан за 10 бальною шкалою. Звичайно, що зустрічатися зі своїми страхами важко. Багато хто розчаровується, якщо не бачать результату, але у вас вони будуть записані у щоденник.

Не доводьте нікому і нічого. Тримайте фокус уваги на собі, а не на інших, уникайте порівнянь з іншими людьми. Ви ж не знаєте, яка у них життєва драма та обставини.

Будьте до себе добрим другом, а не деспотом. В режимі останнього варіанту ви завжди знайдете до чого причепитися і демотивувати себе.