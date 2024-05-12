Психолог объяснила, как перестать корить себя за ошибки в прошлом

Как избавиться от бремени прошлых ошибок

"Большинство из нас имеет за плечами истории, которые хотелось бы переписать: изменить свои действия, сделать другие выводы, попросить помощи, иначе отреагировать и т. д. Но произошло так, как произошло", - говорит психолог.

Она советует не корить себя за ошибки в прошлом, ведь это жизненный опыт.

"Не корите себя и сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать для своего завтра и сегодня. Прошлое - это об опыте, персональном уроке, а не об инвестициях", - объясняет Голентовская.

Психолог объяснила, как перестать себя грызть за ошибки в прошлом.

Вы не могли предвидеть все возможные последствия

Мозг реагирует на информацию, которая доступна на момент принятия решения, а следовательно, объективно у вас было минимум возможностей учесть другие альтернативы или вероятные последствия, которые стали очевидными позже.

Другие варианты действий были недоступны для вас

Действия в прошлом определялись контекстом времени, периодом вашей жизни и внешними условиями. Итак, рассматривая вашу жизнь в целом, можно понять, что другие варианты не казались соответствующими в тот момент или были недоступны для вас.

Страх ограничивал возможность выбора

Все наши поступки, реакции, отношение обусловливаются в соответствии с персональным уровнем развития, знаниями, убеждениями, эмоциональным состоянием на конкретный момент или период. Иногда обстоятельства или внутренние факторы (стресс, страх, уныние и т. д.) могут ограничить возможности выбора. Ваш мозг на тот момент выбрал только то, что мог.

Как избавиться от бремени прошлых ошибок (скриншот)