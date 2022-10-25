Психолог пояснила, як двійник Путіна "спалився" на полігоні (фото)

Йдеться про інспектування президентом РФ полігону в Рязанській області 20 жовтня разом із міністром оборони Сергієм Шойгу, на якому чиновник звітував про проходження мобілізованими курсу бойової підготовки.

Путін на військовому полігоні під Рязанню (фото: скріншот з відео)

Також у російській пресі були поширені кадри, як Путін на цьому полігоні здійснив кілька пострілів зі снайперської гвинтівки СВД.

Психотерапевт, кандидат психологічних наук звернула увагу на кілька епізодів з відеозаписів, які демонструють жести та міміку глави Кремля під час цих заходів, розібрала фізіогноміку. Зокрема, Рихальська прокоментувала моменти, як він схопився рукою за рукав одного з військових, як "психанув" і ляснув кулаком по столу після спілкування із солдатами.

Путін на військовому полігоні під Рязанню (фото: скріншот з відео)

Експерт, розбираючи поведінку керівника РФ, висловилася на підтримку гіпотези, озвученої у низці російських пабліків та Телеграм-каналів про те, що на полігоні був не Путін, а його двійник.

"Не факт, що це була не людина, яка його "грає", його двійник. Мені здається, що це був не Путін", - сказала Рихальська.

Вона абсолютно переконана, що президент РФ "двійники точно є - це абсолютно не вигадана історія". При цьому, додала психологиня, на військовий полігон Путін навряд чи відправився б, враховуючи його яскраво виражені побоювання за своє життя, і вважав за краще залишатися в бункері.

"Я вивчала його біографію "від" і "до"... Це людина, яка була однією, і раптом кардинально стала зовсім іншою", - наголосила психологиня і додала, що по фото та відео добіркам про керівника Кремля вона в змозі визначити, де Путін, а де його двійник.

Відео: психолог висловилася про кадри з полігону з Путіним і пояснила, чому там міг бути його двійник