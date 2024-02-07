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Психолог пояснила, чому ми стикаємося з супротивом, коли наближаємося до мрій та цілей

Середа 07 лютого 2024 19:50
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Психолог пояснила, чому ми стикаємося з супротивом, коли наближаємося до мрій та цілей Чому ми стикаємося з супротивом при наближенні до мрій (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко
Експерт: Тетяна Овчаренко

Буває так, що ми дуже довго про щось мріємо та йдемо до своєї мети, але як тільки вона до нас наближається, ми відчуваємо внутрішній спротив.

Про те, чому саме так відбувається, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис психолога Тетяни Овчаренко в Instagram.

Чому ми стикаємося зі спротивом при наближенні до мрій

Чим більше ми починаємо рухатись назустріч своїм мріям, робити нові кроки та дії, тим більше можемо стикатись із самосаботажем, спротивом і випробовуванням на наш намір мати те, чого ми хочемо.

"Зміни - неминучі. Чим більший ривок нового робимо і впускаємо це у своє життя, тим більше підніметься пласт старих установок, страхів, упереджень, які раніше тримали вас довгий час на старому місці бездіяльності", - пояснює Тетяна.

І тут рішення лише одне - продовжувати йти, підтримуючи себе всіма можливими способами:

  • нові знання
  • звички
  • навички
  • оточення.

Психолог пояснила, чому ми стикаємося з супротивом, коли наближаємося до мрій та цілей

Чому ми стикаємося з супротивом при наближенні до мрій (фото: Freepik)

За словами Тетяни, підтримка емоційного стану зі спеціалістом та розуміючими тебе людьми. Зміна системи цінностей та дозволу собі бути, мати, діяти.

Будь-які зміни - це певна стратегія, яка охоплює повну відповідальність за те, що саме ти їх створюєш.

"Паралельно у співтворчості зі світом у тебе все вийде, вибери лише вірний для тебе варіант, який відгукнеться тобі у твоєму серці та серцях інших людей", - підсумовує психолог.

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