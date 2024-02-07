Психолог объяснила, почему мы сталкиваемся с сопротивлением, когда приближаемся к мечтам и целям
Бывает так, что мы очень долго о чем-то мечтаем и идем к своей цели, но как только она приближается к нам, мы чувствуем внутреннее сопротивление.
О том, почему именно так происходит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психолога Татьяны Овчаренко в Instagram.
Почему мы сталкиваемся с сопротивлением при приближении к мечтам
Чем больше мы начинаем двигаться навстречу своим мечтам, делать новые шаги и действия, тем больше мы можем сталкиваться с самосаботажем, сопротивлением и испытанием на наше намерение иметь то, чего мы хотим.
"Изменения - неизбежны. Чем больше рывок нового делаем и впускаем это в свою жизнь, тем больше поднимется пласт старых установок, страхов, предубеждений, которые раньше держали вас долгое время на старом месте бездействия", - объясняет Татьяна.
И здесь решение только одно - продолжать идти, поддерживая себя всеми возможными способами:
- новые знания
- привычки
- навыки
- окружение.
Почему мы сталкиваемся с сопротивлением при приближении к мечтам (фото: Freepik)
По словам Татьяны, поддержка эмоционального состояния со специалистом и понимающими тебя людьми. Изменение системы ценностей и позволения быть, иметь, действовать.
Любые изменения - это определенная стратегия, охватывающая полную ответственность за то, что именно ты их создаешь.
"Параллельно в сотворчестве с миром у тебя все получится, выбери только верный для тебя вариант, который отзовется тебе в твоем сердце и сердцах других людей", - заключает психолог.
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