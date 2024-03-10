Психолог пояснила, чому люди вибирають "холодних" і недоступних партнерів

Причини такого вибору криються у дитинстві

Якщо ви жили у сім'ї, де:

постійно відчували себе самотнім

вас не обіймали

не говорили теплих слів

батьки були холодні і постійно зайняті

"Зустрівши зараз схожу людину, для вас це буде нормальним і може виникнути відчуття - "це ж моє, таке знайоме - треба брати", - пояснює психолог.

Постійне звинувачення себе

ви постійно відчуваєте провину у стосунках і звинувачуєте себе

переконані, що все залежить від вас

щиро вірите, що можете побудувати стосунки з будь-ким

завжди стараєтесь себе змінити

"Ви не берете до уваги, що в стосунках є дві людини і справа зовсім не у вас, а в особливостях партнера", - говорить Олійник.

Є схильність додумувати за інших людей

Якщо ви:

схильні додумувати до інших

бачити в поглядах чи мовчанні інших щось своє

знаєте, що людина точно на вас образилась/розізлилась/закохалась, не запитуючи її про це

"Часто ці знання не мають нічого спільного із внутрішнім світом цієї людини, тому "холодні" і відсторонені люди прекрасно підходять для ваших проекцій", - каже психолог.

Що робити, якщо така поведінка характерна для вас

"Потрібно визначити, який партнер вам потрібний й записати його характеристики, щоб не забути. Слід перестати вірити, що партнер зміниться. Якщо людина при знайомстві говорить, що не хоче стосунків - проходьте повз", - радить Олійник.

Також вона рекомендує дозволити собі новий досвід - знайомтеся, ходіть на каву не із своїм типажем.

Зверніться до спеціаліста, якщо не можете вийти зі сценарію, яким користувалися багато років.