Психолог пояснила, чому люди вибирають "холодних" і недоступних партнерів

Люди часто вибирають емоційно недоступних партнерів, із якими нереально збудувати міцні та здорові стосунки. Причина цього часто криється у багатьох факторах, у тому числі у ставлення батьків у ранньому дитинстві.
Про те, що робити, якщо постійно вибираєте "холодних" партнерів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Світлани Олійник в Instagram.
Якщо ви жили у сім'ї, де:
"Зустрівши зараз схожу людину, для вас це буде нормальним і може виникнути відчуття - "це ж моє, таке знайоме - треба брати", - пояснює психолог.
"Ви не берете до уваги, що в стосунках є дві людини і справа зовсім не у вас, а в особливостях партнера", - говорить Олійник.
Якщо ви:
"Часто ці знання не мають нічого спільного із внутрішнім світом цієї людини, тому "холодні" і відсторонені люди прекрасно підходять для ваших проекцій", - каже психолог.
"Потрібно визначити, який партнер вам потрібний й записати його характеристики, щоб не забути. Слід перестати вірити, що партнер зміниться. Якщо людина при знайомстві говорить, що не хоче стосунків - проходьте повз", - радить Олійник.
Також вона рекомендує дозволити собі новий досвід - знайомтеся, ходіть на каву не із своїм типажем.
Зверніться до спеціаліста, якщо не можете вийти зі сценарію, яким користувалися багато років.
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