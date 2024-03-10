Психолог объяснила, почему люди выбирают "холодных" и недоступных партнеров

Люди часто выбирают эмоционально недоступных партнеров, с которыми невозможно построить крепкие и здоровые отношения. Причина этого часто кроется во многих факторах, включая отношение родителей в раннем детстве.
О том, что делать, если постоянно выбираете "холодных" партнеров, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Светланы Олейник в Instagram.
Если вы жили в семье, где:
"Встретив сейчас похожего человека, для вас это будет нормальным и может возникнуть ощущение - "это же мое, такое знакомое - надо брать", - объясняет психолог.
"Вы не принимаете во внимание, что в отношениях два человека и дело вовсе не у вас, а в особенностях партнера", - говорит Олейник.
Если вы:
"Часто эти знания не имеют ничего общего с внутренним миром этого человека, поэтому "холодные" и отстраненные люди прекрасно подходят для ваших проекций", - говорит психолог.
"Нужно определить, какой партнер вам нужен и записать его характеристики, чтобы не забыть. Следует перестать верить, что партнер изменится. Если человек при знакомстве говорит, что не хочет отношений - проходите мимо", - советует Олийнык.
Также она рекомендует позволить себе новый опыт - знакомьтесь, ходите на кофе не со своим типажем.
Обратитесь к специалисту, если не можете выйти из сценария, которым пользовались многие годы.
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