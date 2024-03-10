Психолог пояснила, чому люди вибирають "холодних" і недоступних партнерів
Люди часто вибирають емоційно недоступних партнерів, із якими нереально збудувати міцні та здорові стосунки. Причина цього часто криється у багатьох факторах, у тому числі у ставлення батьків у ранньому дитинстві.
Про те, що робити, якщо постійно вибираєте "холодних" партнерів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Світлани Олійник в Instagram.
Причини такого вибору криються у дитинстві
Якщо ви жили у сім'ї, де:
- постійно відчували себе самотнім
- вас не обіймали
- не говорили теплих слів
- батьки були холодні і постійно зайняті
"Зустрівши зараз схожу людину, для вас це буде нормальним і може виникнути відчуття - "це ж моє, таке знайоме - треба брати", - пояснює психолог.
Постійне звинувачення себе
- ви постійно відчуваєте провину у стосунках і звинувачуєте себе
- переконані, що все залежить від вас
- щиро вірите, що можете побудувати стосунки з будь-ким
- завжди стараєтесь себе змінити
"Ви не берете до уваги, що в стосунках є дві людини і справа зовсім не у вас, а в особливостях партнера", - говорить Олійник.
Є схильність додумувати за інших людей
Якщо ви:
- схильні додумувати до інших
- бачити в поглядах чи мовчанні інших щось своє
- знаєте, що людина точно на вас образилась/розізлилась/закохалась, не запитуючи її про це
"Часто ці знання не мають нічого спільного із внутрішнім світом цієї людини, тому "холодні" і відсторонені люди прекрасно підходять для ваших проекцій", - каже психолог.
Що робити, якщо така поведінка характерна для вас
"Потрібно визначити, який партнер вам потрібний й записати його характеристики, щоб не забути. Слід перестати вірити, що партнер зміниться. Якщо людина при знайомстві говорить, що не хоче стосунків - проходьте повз", - радить Олійник.
Також вона рекомендує дозволити собі новий досвід - знайомтеся, ходіть на каву не із своїм типажем.
Зверніться до спеціаліста, якщо не можете вийти зі сценарію, яким користувалися багато років.
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