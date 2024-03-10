Психолог объяснила, почему люди выбирают "холодных" и недоступных партнеров

Люди часто выбирают эмоционально недоступных партнеров, с которыми невозможно построить крепкие и здоровые отношения. Причина этого часто кроется во многих факторах, включая отношение родителей в раннем детстве.

О том, что делать, если постоянно выбираете "холодных" партнеров, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Светланы Олейник в Instagram.

Причины такого выбора кроются в детстве

Если вы жили в семье, где:

постоянно чувствовали себя одиноким

вас не обнимали

не говорили теплых слов

родители были холодны и постоянно заняты

"Встретив сейчас похожего человека, для вас это будет нормальным и может возникнуть ощущение - "это же мое, такое знакомое - надо брать", - объясняет психолог.

Постоянное обвинение себя

вы постоянно чувствуете вину в отношениях и вините себя

убеждены, что все зависит от вас

искренне верите, что можете построить отношения с кем-либо

всегда стараетесь себя изменить

"Вы не принимаете во внимание, что в отношениях два человека и дело вовсе не у вас, а в особенностях партнера", - говорит Олейник.

Есть склонность додумывать за других людей

Если вы:

склонны додумывать к другим

видеть во взглядах или молчании других что-то свое

знаете, что человек точно на вас обиделся/разозлился/влюбился, не спрашивая его об этом

"Часто эти знания не имеют ничего общего с внутренним миром этого человека, поэтому "холодные" и отстраненные люди прекрасно подходят для ваших проекций", - говорит психолог.

Что делать, если такое поведение характерно для вас

"Нужно определить, какой партнер вам нужен и записать его характеристики, чтобы не забыть. Следует перестать верить, что партнер изменится. Если человек при знакомстве говорит, что не хочет отношений - проходите мимо", - советует Олийнык.

Также она рекомендует позволить себе новый опыт - знакомьтесь, ходите на кофе не со своим типажем.

Обратитесь к специалисту, если не можете выйти из сценария, которым пользовались многие годы.