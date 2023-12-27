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Психолог поділився технікою для тих, у кого ще немає новорічного настрою

Що робити, коли немає святкового настрою (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Напередодні новорічних свят, далеко не кожен має святковий настрій, оскільки є багато задач, які треба завершити. Але, на щастя, є техніка, яка допоможе це виправити.

Про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Владислава Мороза.

Техніка для святкового настрою 

Кажуть, що грудень - це найважчий місяць за весь рік, адже він підбиває підсумки в усіх сферах нашого життя. Саме тому, через "запару" ми можемо геть не відчувати святковий вайб, який зустрічає нас на кожному кроці. 

Проте днями вже прийде Новий рік і зустрічати його потрібно не лише у святковому вбранні, а ще й у такому ж настрої. Тож, якщо у вас він взагалі відсутній, як і сніг на вулицях, то приділіть собі лише один вечір і спробуйте скористатися технікою "Завершення року", яка допоможе вам створити святковий настрій.

Техніка "Завершення року" допоможе взяти максимум з цього року та з більшою ймовірністю позитивно вплине на ваші зміни в майбутньому.

Що робити, коли немає святкового настрою (фото: Freepik)

Для цього вам поттрібно виконати кілька пунктів і бути з собою чесним: 

  • випишіть 20 ваших досягнень, якими ви захоплюєтеся
  • зазначте на листі 20 викликів, які зробили вас сильнішими
  • напишіть нові факти, які ви дізналися про себе
  • згадайте всі знайомства, які допомогли вам вийти на новий рівень
  • випишіть 20 навичок, які ви розвинули цього року
  • пригадайте 20 моментів, які вас сильно надихнули
  • випишіть, як ви турбувалися про своє психічне здоров’я
  • складіть список фільмів, серіалів, мультиків, книг, які вплинули на ваше сприйняття
  • виділіть10 ситуацій, які ощасливили вас
  • зазначте, як ви вплинули на життя інших протягом року
  • пропишіть, які цілі вам хочеться досягти в наступному році
  • опишіть, що ви хочете змінити у наступному році

Обовʼязково виконайте кожен пункт. Якщо відчуваєте дискомфорт чи втому під час виконання, тоді зробіть паузу і поверніться, коли почуватиметься краще.

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Новий рік