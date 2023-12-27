Психолог поделился техникой для тех, у кого еще нет новогоднего настроения

В канун новогодних праздников далеко не каждый имеет праздничное настроение, поскольку есть много задач, которые нужно завершить. Но, к счастью, есть техника, которая поможет это поправить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Владислава Мороза.
Говорят, что декабрь - это самый трудный месяц за весь год, ведь он подводит итоги во всех сферах нашей жизни. Именно поэтому, из-за "запары" мы можем совершенно не ощущать праздничный вайб, который встречает нас на каждом шагу.
Однако на днях уже наступит Новый год и встречать его нужно не только в праздничном наряде, но и в таком же настроении. Итак, если у вас он вообще отсутствует, как и снег на улицах, то уделите себе только один вечер и попробуйте воспользоваться техникой "Завершение года", которая поможет вам создать праздничное настроение.
Техника "Завершение года" поможет взять максимум с этого года и с большей вероятностью окажет положительное влияние на ваши изменения в будущем.
Что делать, когда нет праздничного настроения (фото: Freepik)
Для этого вам нужно выполнить несколько пунктов и быть с собой честным:
Обязательно выполните каждый пункт. Если испытываете дискомфорт или усталость во время выполнения, тогда сделайте паузу и вернитесь, когда будете чувствовать себя лучше.
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