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Психолог поделился техникой для тех, у кого еще нет новогоднего настроения

Среда 27 декабря 2023 12:20
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Психолог поделился техникой для тех, у кого еще нет новогоднего настроения Что делать, когда нет праздничного настроения (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

В канун новогодних праздников далеко не каждый имеет праздничное настроение, поскольку есть много задач, которые нужно завершить. Но, к счастью, есть техника, которая поможет это поправить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Владислава Мороза.

Техника для праздничного настроения

Говорят, что декабрь - это самый трудный месяц за весь год, ведь он подводит итоги во всех сферах нашей жизни. Именно поэтому, из-за "запары" мы можем совершенно не ощущать праздничный вайб, который встречает нас на каждом шагу.

Однако на днях уже наступит Новый год и встречать его нужно не только в праздничном наряде, но и в таком же настроении. Итак, если у вас он вообще отсутствует, как и снег на улицах, то уделите себе только один вечер и попробуйте воспользоваться техникой "Завершение года", которая поможет вам создать праздничное настроение.

Техника "Завершение года" поможет взять максимум с этого года и с большей вероятностью окажет положительное влияние на ваши изменения в будущем.

Психолог поделился техникой для тех, у кого еще нет новогоднего настроения

Что делать, когда нет праздничного настроения (фото: Freepik)

Для этого вам нужно выполнить несколько пунктов и быть с собой честным:

  • выпишите 20 ваших достижений, которыми вы восхищаетесь
  • укажите на листе 20 вызовов, которые сделали вас сильнее
  • напишите новые факты, которые вы узнали о себе
  • вспомните все знакомства, которые помогли вам выйти на новый уровень
  • выпишите 20 навыков, которые вы развили в этом году
  • вспомните 20 моментов, которые вас сильно вдохновили
  • выпишите, как вы беспокоились о своем психическом здоровье
  • составьте список фильмов, сериалов, мультиков, книг, которые повлияли на ваше восприятие
  • выделите 10 ситуаций, которые осчастливили вас
  • укажите, как вы повлияли на жизнь других в течение года
  • пропишите, какие цели вам хочется достичь в следующем году
  • опишите, что вы хотите изменить в следующем году

Обязательно выполните каждый пункт. Если испытываете дискомфорт или усталость во время выполнения, тогда сделайте паузу и вернитесь, когда будете чувствовать себя лучше.

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