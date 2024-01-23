Психолог назвав причину наших вічних пошуків сенсу життя

Чому ми постійно шукаємо сенс життя

Досить часто ми шукаємо сенс свого життя у якихось глобальних речах, у досягненнях та у своїх мріях, але не дійшовши до них, ми починаємо думати, що нічого не варті. Але це дуже помилкові думки і сенс життя виявляється не у великих речах, а у дрібницях.

"Ми шукаємо сенс життя тому, що ми займаємося тим, чим не хочемо займатися. Коли людина займається тим, що їй подобається, тим, що викликає в неї якусь радість, якесь задоволення, де вона може реалізуватися, вона не думає, а який сенс її життя", - каже психолог.

"Думки про сенс життя, про цілі, про місію свого життя - це лише для того, щоб закрити якісь пустоти", - доповнює Олексій

"Коли я кажу про пустоти, я маю на увазі ті випадки, коли ти не відчуваєш радості від життя, у тебе всередині відбувається якась порожнеча та ось ці думки про сенс життя, на які ти можеш витратити багато часу в тому числі й на те, щоб дати відповіді на них потрібні лише для того, щоб закрити цю порожнечу", - зазначає психолог.

Також Олексій додав, що людям варто почати робити те, чого вони насправді хочуть, хоча б поступово, маленькими кроками наближатися до того життя, яким вони бажають жити й не приносити у жертву при цьому свою роботу та основні справи.

Маленькі кроки допомагають нам заповнювати свої думки й не думати про сенс життя або про свої недоліки, які не дають нам шансу рухатися вперед і створювати цей самий сенс життя, який буде нас наповнювати та надихати на нові звершення і досягнення у різних сферах життя.