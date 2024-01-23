Психолог назвал причину наших вечных поисков смысла жизни

Почему мы постоянно ищем смысл жизни

Довольно часто мы ищем смысл своей жизни в каких-то глобальных вещах, достижениях и своих мечтах, но не дойдя до них, мы начинаем думать, что ничего не стоят. Но это очень ложные мысли и смысл жизни проявляется не в больших вещах, а в мелочах.

"Мы ищем смысл жизни потому, что мы занимаемся тем, чем не хотим заниматься. Когда человек занимается тем, что ему нравится, тем, что вызывает у него какую-то радость, какое-то удовольствие, где он может реализоваться, он не думает, а какой смысл ее жизнь", - говорит психолог.

"Мысли о смысле жизни, о целях, о миссии своей жизни - это лишь для того, чтобы закрыть какие-то пустоты", - дополняет Алексей

"Когда я говорю о пустотах, я имею в виду те случаи, когда ты не чувствуешь радости от жизни, у тебя внутри происходит какая-то пустота и вот эти мысли о смысле жизни, на которые ты можешь потратить много времени, в том числе и на то, чтобы дать ответы на них, нужны лишь для того, чтобы закрыть эту пустоту", - отмечает психолог.

Также Алексей добавил, что людям следует начать делать то, чего они действительно хотят, хотя бы постепенно, маленькими шагами приближаться к той жизни, которой они желают жить и не приносить в жертву при этом свою работу и основные дела.

Маленькие шаги помогают нам восполнять свои мысли и не думать о смысле жизни или о своих недостатках, которые не дают нам шанса двигаться вперед и создавать этот же смысл жизни, который будет нас наполнять и вдохновлять на новые свершения и достижения в разных сферах жизни.