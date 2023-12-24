Психолог назвал самую большую ошибку людей в начале отношений (видео)

Отношения - неотъемлемая часть нашей жизни, но часто мы совершаем важные ошибки в самом начале, о которых даже не догадываемся.

О том, какие ошибки мы допускаем в начале отношений, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Владислава Соколенка.

Главная ошибка в начале отношений

Согласитесь, что когда мы только вступаем в партнерские отношения, хотим показать все свои лучшие стороны, а вот все самое плохое, что у нас есть - оставляем на потом. И в этом есть ошибка, однако не все понимают это и продолжают казаться лучше, чем есть на самом деле.

Человек, с которым ты строишь отношения, должен сразу понять, какой ты, что ты любишь, а чего не можешь терпеть, что тебе не нравится, как ты ведешь себя в разных жизненных ситуациях. То есть, партнер должен видеть нас без масок, такими как мы, настоящими и честными прежде всего с самими собой, а потом уже и с партнером.

"Худшее, что ты можешь сделать в начале отношений - создать идеальную версию себя. Хорошую, добрую, терпеливую, подстраивать ее под партнера и играть эту роль всячески скрывая свои недостатки", - говорит психолог.

По словам Владислава, мы часто так поступаем, чтобы нас любили. Но если тебя любят только тогда, когда ты хороша или хороша, то любят не тебя, а идеального персонажа, которого ты играешь. И когда ты устанешь ее играть и покажешь настоящего себя - любовь закончится.

"Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, это позволить себе быть собой" - советует психолог.

Так что маскироваться за образом "красивой девочки" или "хорошего мужчины" сразу убивает все отношения в самом начале. Не стоит заслуживать любви, если она настоящая, то человека воспринимают любым.

Эта истина очень проста, но это правда. Не разрушайте себя ради иллюзии любви, она именно вас найдет на все недостатки и слабости.