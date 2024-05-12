Психолог назвал 3 основные стадии отношений: проверьте, на какой из них вы

В любых отношениях бывают разные этапы и стадии, на которые следует обращать внимание и оценивать их должным образом.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост психолога Дмитрия Остапенко.

Каковы три основные стадии отношений

Отношения - это всегда сложный путь двух партнеров, конечно, если у них есть желание развивать это.

У каждых отношений есть определенные стадии развития, та сейчас мы не говорим о букетном периоде, серьезных отношениях и свадьбе.

Речь идет об эмоциональности отношений, они могут быть совершенно разными и переходить с одного этапа на другой. Психолог выделяет три главные стадии развития партнерских отношений.

Каковы три основные стадии отношений (фото: Freepik)

И эти стадии звучат так:

Здоровые. Все хорошо, мы любим и слышим друг друга, стремимся сделать любимого человека счастливым. Болеем. Иногда ссоримся, иногда злые и раздражаемся, но большую часть времени находим общий язык и живем относительно нормально. Умеем мириться и просить прощения. Со временем отходим от ссоры и прощаем любимого человека. Реанимация. Мы не слышим и не понимаем друг друга. Десятки раз по кругу проговариваем те же ситуации.

Постоянные конфликты и ссоры. Усталость и бессилие. Не понимаем мотивацию любимого человека и часто думаем, что он делает все нам на зло.

Пробовали о чем-то договариваться, но после нескольких нормальных дней все снова проваливается в порочный круг обвинений, нервов, криков и обид. Часто посещают мысли о разводе и хочется уйти от такого стресса.