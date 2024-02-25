Психолог назвав 2 сигнали, які свідчать про проблеми у стосунках

2 сигнали, які свідчать про проблеми у стосунках

Стосунки між жінкою та чоловіком - це завжди робота, але далеко не кожен готовий реально працювати на результат і віддаватися повністю іншій людині, змінюватися, робити щось нове разом і так далі.

Коли у стосунках виникають проблеми - партнери зазвичай не одразу звертають на це увагу, або ж просто пригнічують в собі ці думки, але ж проблеми нікуди не йдуть, а сигнали про їхню наявність лише посилюються.

Перша причина, за словами психолога - це якщо ви зацікавились новим партнером.

"Таке буває, що з дружиною є певні непорозуміння, накопичуються образи, а тут колега на роботі йому дуже сильно сподобалась і він починає про неї думати й порівнювати її поведінку з поведінкою дружини. Це може бути перший маркер-момент, що у шлюбі відбувається вже достатньо критичний процес, що тобі інша людина стала цікавою. І коли ти починаєш думати про іншу людину - ти не так швидко збираєшся йти додому", - каже психолог.

Сигнали, які свідчать про проблеми у стосунках (фото: Freepik)

Також коли нам стає цікавішим цифровий світ більше, ніж кохана людина - це вже другий індикатор того, що почуття починають стихати та в цей момент варто включатися.

"Коли м думаємо, що нічого страшного не відбувається, це просто шлюб і ви вже багато років разом і вже є діти й зникає віра в те, що на 10-му році шлюбу вам може бути цікаво з партнером. А насправді може", - пояснює Дмитро.

Виходить, що є основні "прапорці", які свідчать про серйозні проблеми у стосунках і неважливо, який період часу ви разом, таке може статися у будь-якій парі і це не треба ігнорувати.