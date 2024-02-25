Психолог назвал 2 сигнала, которые свидетельствуют о проблемах в отношениях

2 сигнала, свидетельствующих о проблемах в отношениях

Отношения между женщиной и мужчиной - это всегда работа, но далеко не каждый готов реально работать на результат и отдаваться совершенно другому человеку, меняться, делать что-то новое вместе и так далее.

Когда в отношениях возникают проблемы - партнеры обычно не сразу обращают на это внимание, или просто подавляют в себе эти мысли, но проблемы никуда не идут, а сигналы об их наличии только усугубляются.

Первая причина, по словам психолога - это если вы заинтересовались новым партнером.

"Такое бывает, что с женой есть определенные недоразумения, накапливаются обиды, а здесь коллега на работе ему очень сильно понравилась и он начинает о ней думать и сравнивать ее поведение с поведением жены. Это может быть первый маркер-момент, что в браке происходит уже достаточно критический процесс, что тебе другой человек стал интересным. И когда ты начинаешь думать о другом человеке – ты не так быстро собираешься идти домой", – говорит психолог.

Сигналы, свидетельствующие о проблемах в отношениях (фото: Freepik)

Также когда нам становится интереснее цифровой мир больше, чем любимый человек - это уже второй индикатор того, что чувства начинают стихать и в этот момент следует включаться.

"Когда мы думаем, что ничего страшного не происходит, это просто брак и вы уже много лет вместе и уже есть дети и исчезает вера в то, что на 10-м году брака вам может быть интересно с партнером. А на самом деле может", - объясняет Дмитрий.

Выходит, что есть основные "флажки", свидетельствующие о серьезных проблемах в отношениях и неважно, какой период времени вы вместе, такое может произойти в любой паре и это не нужно игнорировать.