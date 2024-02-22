3 ознаки, що ваші стосунки приносять лише біль

Стосунки далеко не завжди дарують нам лише щастя та радість, іноді це буває боляче та нестерпно, але люди не розходяться, бо ще вірять у своє спільне майбутнє. Проте є 3 ознаки, що крім болю у ваших стосунках немає нічого.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал “Психологія.ua” в Instagram.

Відсутність самосвідомості

Якщо людина не розуміє своїх темних сторін і не усвідомлює, як її вчинки впливають на оточення, це як яскравий білборд до того, що перед вами може бути шлях до токсичних стосунків. Газлайтинг, маніпуляції, та ігри з негативними проєкціями, що порушують етику і мораль - це лише мала частина, яку може не помітити людина без особистих здорових кордонів.

На що варто звернути увагу одразу:

Завищена самооцінка

Особа може віртуозно розхвалювати себе та свої подвиги, не помічаючи, що це підказує про глибоку недооцінку самої себе, хоча при цьому вона може виглядати як справжній ковбой.

Ігнорування сигналів партнера

Байдужість до того, що говорить і показує партнер, може свідчити не тільки про відсутність самосвідомості, а й, у крайніх випадках, про приховані ознаки соціопатії, де емпатія стає рідкісним гостем.

Нездатність визнати свої помилки

Відмова визнавати свої косяки й перепрошувати може бути сигналом нестачі саморозуміння, а можливо, і нарцисизму або інших серйозних відхилень, які краще виявити заздалегідь.

Нереальні очікування

Якщо людина у стосунках будує хитромудрі фантазії, які не відповідають реальності, це може свідчити про нестачу дорослості в емоційному плані, відсутність кордонів із батьками й токсичну залежність.

Перекладання своїх проблем на партнера

Звинувачувати свого партнера у своїх власних бідах, оминаючи власну відповідальність - ознака не лише відсутності самосвідомості, а й надзвичайно токсичної поведінки.

Ознаки стосунків, які приносять біль (фото: Freepik)

Докори та почуття провини

Ті, хто схильний тримати образи та цінує своє его вище, ніж чесне обговорення конфліктів, можуть виявитися бурею у ваших стосунках. Токсичний сором, який вони відчувають щодо себе, іноді стає мороком, який охоплює і вас - вами маніпулюють.

Жертви і рятувальники

Стосунки мають бути взаємним обміном енергії, але коли хтось втягується в роль постійного рятувальника або нескінченної жертви, рівновага порушується. Краще уникати цієї токсичної динаміки та прагнути до взаємної поваги та рівноправності.

Ці три червоні прапори - не просто попередження, а шанс вберегти себе від потенційного руйнування. Памʼятайте, стосунки мають бути джерелом радості, а не лише ареною для страждань. Сміливо звертайте увагу на ці сигнали, щоб ваш шлях у коханні був яскравим, світлим і не токсичним.