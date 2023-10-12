Психолог назвала спосіб, який допоможе почуватися щасливими

Як бути щасливим

Психолог радить спробувати заплющити очі і згадати тих людей, які є у вашому житті. Згадайте їхню посмішку, теплі слова та обійми, веселі подорожі та прогулянки.

"І ви відчуєте всередині тепло та посмішку на обличчі - це і є щастя. Воно завжди у нашому серці. Просто варто до нього доторкнутися", - каже експерт.

Варто пам'ятати, що щастя у простих речах, якім багато людей просто не помічають.

Як насолоджуватись життям

Забудьте про необхідність справляти добре враження на інших

Необхідно перестати напружуватися в спробі бути не таким, яким ви є насправді.

Подобатися всім навколо - просто неможливо. Ті, хто вас дійсно любить і цінує, дуже добре знають вас справжнього і будуть любити - всупереч усьому.

Не бійтесь змін

Зміни - це нормально, вони необхідні нам, щоб рухатися далі. Зміни неможливо спрогнозувати, але варто навчитися гнучкості і спокою у сприйнятті нового.

Забудьте про потреби завжди доводити свою правоту

Багато хто готовий доводити свою точку зору навіть під загрозою розриву прекрасних стосунків, заподіюючи біль і створюючи стрес. Однак, воно того не варте.

Відпустіть почуття провини

Почуття провини супроводжує нас все життя. Спочатку ми щось повинні батькам і вчителям, потім - коханим, дітям, колегам. Позбавтеся від почуття провини і відразу стане легко дихати.

Уникайте спілкування з токсичними людьми

Токсичні люди можуть бути вашими колегами або членами сім'ї. Після розмови з ними ви відчуваєте втому, роздратування, спустошення, душевний біль. Намагайтеся бачити і чути цих людей як можна рідше. Життя коротке, нехай знайдуть собі іншу жертву.