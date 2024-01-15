14 ознак справжньої дружби: перевірте наскільки сильний зв'язок у вас з подругами
Ознаки справжньої дружби (фото: Freepik)
Дружба між людьми має велике значення у житті, адже не дарма кажуть, що "Друзі - це родина, яку ми вибираємо свідомо".
А про ознаки справжньої дружби, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психологічного порталу Pleso.
Як оцінити свій рівень дружби
Насправді можна легко зрозуміти, наскільки міцною та чесною є ваша дружба, яку, можливо, ви будували протягом всього свого життя. І для того, щоб оцінити рівень дружби є певні ознаки, але пам'ятайте, що у вас мають бути власні критерії й вони можуть кардинально відрізнятися.
Оцініть що ви робите разом
- обмінюєтеся емоціями, думками та діями
- приємно проводите час разом
- допомагаєте один одному морально, і, якщо потрібно, фінансово
- дотримуєтеся особистих кордонів один одного
- можете поступитися своїми інтересами заради друга.
Ознаки справжньої дружби (фото: Freepik)
Про що ви думаєте
- довіряєте один одному та почуваєтеся у безпеці
- доповнюєте одне одного
- прагнете підтримувати дружні стосунки
- намагаєтеся виявляти увагу та повагу.
Що ви відчуваєте у присутності одне одного
- глибокий емоційний зв'язок та прихильність
- людина заповнює якусь прогалину у вашому житті
- ви щирі та чесні одне з одним
- ви багато в чому схожі, але є відмінності, які вам подобаються
- ви часто проявляєте однакові емоції в різних ситуаціях та поводитеся аналогічно.
Раніше ми розповідали про те, чому так важливо дякувати одне одному.
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