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14 ознак справжньої дружби: перевірте наскільки сильний зв'язок у вас з подругами

Понеділок 15 січня 2024 17:53
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14 ознак справжньої дружби: перевірте наскільки сильний зв'язок у вас з подругами Ознаки справжньої дружби (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Дружба між людьми має велике значення у житті, адже не дарма кажуть, що "Друзі - це родина, яку ми вибираємо свідомо".

А про ознаки справжньої дружби, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психологічного порталу Pleso.

Як оцінити свій рівень дружби

Насправді можна легко зрозуміти, наскільки міцною та чесною є ваша дружба, яку, можливо, ви будували протягом всього свого життя. І для того, щоб оцінити рівень дружби є певні ознаки, але пам'ятайте, що у вас мають бути власні критерії й вони можуть кардинально відрізнятися.

Оцініть що ви робите разом

  • обмінюєтеся емоціями, думками та діями
  • приємно проводите час разом
  • допомагаєте один одному морально, і, якщо потрібно, фінансово
  • дотримуєтеся особистих кордонів один одного
  • можете поступитися своїми інтересами заради друга.

14 ознак справжньої дружби: перевірте наскільки сильний зв'язок у вас з подругами

Ознаки справжньої дружби (фото: Freepik)

Про що ви думаєте

  • довіряєте один одному та почуваєтеся у безпеці
  • доповнюєте одне одного
  • прагнете підтримувати дружні стосунки
  • намагаєтеся виявляти увагу та повагу.

Що ви відчуваєте у присутності одне одного

  • глибокий емоційний зв'язок та прихильність
  • людина заповнює якусь прогалину у вашому житті
  • ви щирі та чесні одне з одним
  • ви багато в чому схожі, але є відмінності, які вам подобаються
  • ви часто проявляєте однакові емоції в різних ситуаціях та поводитеся аналогічно.

Раніше ми розповідали про те, чому так важливо дякувати одне одному.

Також читайте, скільки жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками?

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