14 ознак справжньої дружби: перевірте наскільки сильний зв'язок у вас з подругами

Дружба між людьми має велике значення у житті, адже не дарма кажуть, що "Друзі - це родина, яку ми вибираємо свідомо".

Як оцінити свій рівень дружби

Насправді можна легко зрозуміти, наскільки міцною та чесною є ваша дружба, яку, можливо, ви будували протягом всього свого життя. І для того, щоб оцінити рівень дружби є певні ознаки, але пам'ятайте, що у вас мають бути власні критерії й вони можуть кардинально відрізнятися.

Оцініть що ви робите разом

обмінюєтеся емоціями, думками та діями

приємно проводите час разом

допомагаєте один одному морально, і, якщо потрібно, фінансово

дотримуєтеся особистих кордонів один одного

можете поступитися своїми інтересами заради друга.

Ознаки справжньої дружби (фото: Freepik)

Про що ви думаєте

довіряєте один одному та почуваєтеся у безпеці

доповнюєте одне одного

прагнете підтримувати дружні стосунки

намагаєтеся виявляти увагу та повагу.

Що ви відчуваєте у присутності одне одного