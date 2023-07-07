Названо дати, коли одружуватись категорично не можна, інакше розлучення неминуче

Обрати оптимальну дату для весілля хоче будь-яка закохана пара. До того ж на життя сімейної пари впливає не лише дата важливої події, а й день тижня і навіть погода.

Про те, як дата весілля впливає на долю пари - читайте в матеріалі Styler.

Що говорять повір'я про місяць проведення весілля

З давніх-давен наші предки вірили, що місяць весілля зіграє велику роль у подружньому житті пари

січень - рано овдовіти

лютий - один із найбільш сприятливих, жити в злагоді

березень - жити без власного житла і на чужині

квітень - мінливе життя і періоди щастя та проблем

травень - поневіряння, хвилювання та можлива зрада

червень - до щасливого подружнього життя

липень - в подружжі будуть злети та падіння

серпень - гармонія та взаєморозуміння в стосунках

вересень - тихий та спокійний шлюб

жовтень - важке життя

листопад - заможне життя

грудень - до зміцнення кохання з роками та достаток

Найвдаліші для весілля дати в календарі

Вважається, що пара, яка зіграла весілля на Івана Купала (7 липня), буде любити один одного, жити у злагоді та достатку. Навіть кажуть "Купала - у розкоші купатися".

На Масляну (кінець лютого - початок березня) теж грали багато весіль, щоб "все життя як сир у маслі кататися".

Весілля на свято Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня) до здорового багатодітного потомства.

Як впливає день тижня на долю закоханих

понеділок - міцне здоров'я

вівторок - сварки та суперечки

середа - спокійні та рівні стосунки

четвер - зрада

п’ятниця - взаємоповага та гармонія

субота - часті невдачі

неділя - дуже міцний шлюб

Прикмети про погоду в день весілля