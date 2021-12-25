Психолог назвала главную причину развода: почти 65% случаев

Причина № 1. Неверность или внебрачная связь

Когда один человек выходит за рамки отношений, чтобы удовлетворить свои потребности, это может разрушить отношения. Очень трудно вернуть доверие, когда партнер чувствует себя преданным.

По мнению специалиста, внебрачные связи являются причиной распада большинства браков, и в 20-40% и заканчиваются разводом. Это одна из самых частых причин развода.

А вот причинами измен в первую очередь становится недостаток эмоциональной близости в паре, или же различия в сексуальном аппетите.

Причина №2. Проблемы с финансами

Если пара не понимает, как будут поступать финансы, это может привести к ужасным проблемам.

Часто «последней каплей» для развода является несовместимость в финансовой сфере, которая является причиной около 41% разводов.

Различные привычки в расходах и финансовых целях, ситуация, что один из супругов зарабатывает значительно больше, чем другой, вызывает своего рода борьбу за власть, что может напрячь брак до предела.

Финансовые проблемы можно отнести к одной из самых серьезных причин развода, после супружеской неверности, являющейся основной причиной развода.

Причина №3. Отсутствие общения

Общение имеет решающее значение в браке, и невозможность адекватно общаться приводит к негодованию и разочарованию для обоих, влияя на все аспекты брака.

С другой стороны, хорошее общение - основа крепкого брака. Когда два человека живут вместе, они должны уметь говорить о том, что им нужно, уметь понимать и пытаться удовлетворить потребности своего партнера.

Кричать на супруга, недостаточно разговаривать в течение дня, делать неприятные комментарии, чтобы выразить себя, - все это нездоровые методы общения, от которых следует отказаться в браке.

Кроме того, когда люди в паре перестают разговаривать друг с другом, они могут чувствовать себя изолированными и одинокими и вообще перестать заботиться друг о друге. Это может привести к разрыву отношений.

Плохое общение - одна из главных причин 65% разводов.