Психолог назвала головну причину розлучення: майже 65% випадків

Причина № 1. Невірність або позашлюбний зв'язок

Коли одна людина виходить за рамки відносин, щоб задовольнити свої потреби, це може зруйнувати стосунки. Дуже важко повернути довіру, коли партнер відчуває себе зрадженим.

На думку фахівця, позашлюбні зв'язки є причиною розпаду більшості шлюбів, і у 20-40% і закінчуються розлученням. Це одна з найчастіших причин розлучення.

А ось причинами зрад в першу чергу стає недолік емоційної близькості в парі, або ж відмінності в сексуальному апетиті.

Причина №2. Проблеми з фінансами

Якщо пара не розуміє, як будуть надходити фінанси, це може привести до жахливих проблем.

Часто "останньою краплею" для розлучення є несумісність у фінансовій сфері, яка є причиною близько 41% розлучень.

Різні звички у витратах і фінансових цілях, ситуація, що один з подружжя заробляє значно більше, ніж інший, викликає свого роду боротьбу за владу, що може напружити шлюб до межі.

Фінансові проблеми можна віднести до однієї з найсерйозніших причин розлучення, після подружньої невірності, що є основною причиною розлучення.

Причина №3. Відсутність спілкування

Спілкування має вирішальне значення в шлюбі, і неможливість адекватно спілкуватися призводить до обурення і розчарування для обох, впливаючи на всі аспекти шлюбу.

З іншого боку, хороше спілкування-основа міцного шлюбу. Коли двоє людей живуть разом, вони повинні вміти говорити про те, що їм потрібно, вміти розуміти і намагатися задовольнити потреби свого партнера.

Кричати на партнера, недостатньо розмовляти протягом дня, робити неприємні коментарі, щоб виразити себе, - все це нездорові методи спілкування, від яких слід відмовитися в шлюбі.

Крім того, коли люди в парі перестають розмовляти один з одним, вони можуть відчувати себе ізольованими і самотніми і взагалі перестати піклуватися один про одного. Це може призвести до розриву відносин.

Погане спілкування - одна з головних причин 65% розлучень.