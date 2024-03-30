Психолог назвала 5 причин, чому люди не можуть вирватись із низки життєвих невдач

Чому важко вирватись із низки невдач

"Багатьом з нас є знайомою історія, коли зневіра у себе й власні сили цілковито знищують бажання щось змінювати. Це робить з нас заручників однієї із життєвих схем - схеми безпорадності. Власними діями (або часто їх відсутністю) ми продовжуємо живити такий сценарій. Здогадатися, хто від цього страждає - не важко. Тому робимо потрібні висновки і починаємо ламати схему", - каже психолог.

Вона наголошує, що причини невдач можуть бути різними і не завжди на них можна вплинути. Проте людина цілком може змінити ставлення до ситуації, а відтак шлях виходу із кризи може бути продуктивнішим.

Психолог називає 5 причин, чому люди відчувають безпорадність та не мають впевненості у власних силах, щоб щось змінити у житті.

Ви повністю зневірені у собі

"Ви маєте повну зневіру у тому, що можна чогось досягти, навіть якщо докладати максимум зусиль. Сама думка про ці зусилля викликає відчуття неповноцінності та страх провалу. Як наслідок - людина просто не пробує чогось досягти", - говорить Голентовська.

Переконання, що ви невдаха

"У людини є переконання в тому, що її усі й так знають, як невдаху. Несхвальні оцінки заробляти не треба - вони даються задармо. Людина краще відмовиться від можливості вирватись із пекельного кола, аніж усвідомить власну вразливість чи неспроможність", - пояснює психолог.

У вас є ілюзія залежності від інших

"У вас є переконання, що самотужки ви не впораєтесь. Ви хочете, щоб хтось був поруч і казав, як правильно діяти. Ви завжди маєте мати правильний приклад для виконання, щоб не помилитись", - каже Голентовська.

Маєте схильність до "магічного" мислення

"Ви вірите, що колись будуть раптові зміни і успіх раптово прийде. Звісно про зусилля ніхто не говорить - максимум "карта бажань. Ви постійно очікуєте відчуття потрібного моменту, але він так і не з'являється", - пояснює психолог.

У вас низький рівень самоконтролю

"У вас нема досвіду у наполегливості виконанні завдань. Немає уявлень щодо того, як це можна отримати бажаний результат завдяки своїм діям. Відтак ваш мозок не знає цього алгоритму", - каже експерт.

Тож як вирватись із низки невдач

Голентовська наголошує, що ніхто не застрахований від невдачі. Різниця між тими, хто застряг і тими, хто вирвався - значення, якого вони надають цій ситуації.

Для тих, хто застряг, досвід сприймається як вирок в сторону марної трати зусиль - "Я все одно не зможу. Навіщо старатись?".

Для тих, хто виривається, досвід - це цінний урок для чергової спроби, наступного кроку, аналізу - "зусилля/результат".

"Тож ми самі вибираємо, як сприймати свої провали - продовжувати живити свою життєву схему чи ламати її", - говорить психолог.