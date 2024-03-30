Психолог назвала 5 причин, почему люди не могут вырваться из ряда жизненных неудач

Почему трудно вырваться из ряда неудач

"Многим из нас знакома история, когда разочарование у себе и отсутствие веры в собственные силы полностью уничтожают желание что-то менять. Это делает из нас заложников одной из жизненных схем - схемы беспомощности. Собственными действиями (или часто их отсутствием) мы продолжаем питать такой сценарий. Догадаться, кто от этого страдает - не тяжело. Поэтому делаем нужные выводы и начинаем ломать схему", - говорит психолог.

Она отмечает, что причины неудач могут быть разными и не всегда на них можно повлиять. Однако человек вполне может изменить отношение к ситуации, поэтому путь выхода из кризиса может быть более продуктивным.

Психолог называет 5 причин, почему люди чувствуют беспомощность и не уверены в собственных силах, чтобы что-то изменить в жизни.

Вы полностью отчаялись

"У вас полное отчаяние в том, что можно чего-то достичь, даже если прилагать максимум усилий. Сама мысль об этих усилиях вызывает ощущение неполноценности и страх провала. Как следствие - человек просто не пытается чего-то достичь", - говорит Голентовская.

Убеждение, что вы неудачник

"У человека есть убеждение в том, что его все и так знают, как неудачника. Неодобрительные оценки зарабатывать не надо - они даются даром. Человек лучше откажется от возможности вырваться из адского круга, чем осознает собственную уязвимость или несостоятельность", - объясняет психолог.

У вас есть иллюзия зависимости от других

"У вас есть убеждение, что самостоятельно вы не справитесь. Вы хотите, чтобы кто-то был рядом и говорил, как правильно действовать. Вы всегда должны иметь правильный пример для выполнения, чтобы не ошибиться", - говорит Голентовская.

Имеете склонность к "магическому" мышлению

"Вы верите, что когда-нибудь будут внезапные изменения и успех внезапно придет. Конечно об усилиях никто не говорит - максимум" карта желаний. Вы постоянно ожидаете ощущения нужного момента, но он так и не появляется", - объясняет психолог.

У вас низкий уровень самоконтроля

"У вас нет опыта в настойчивости выполнении задач. Нет представлений о том, как это можно получить желаемый результат благодаря своим действиям. Ваш мозг не знает этого алгоритма", - говорит эксперт.

Так как вырваться из ряда неудач

Голентовская отмечает, что никто не застрахован от неудачи. Разница между застрявшими и вырвавшимися - значение, которое они придают этой ситуации.

Для тех, кто застрял, опыт воспринимается как приговор в сторону бесполезной траты усилий - "Я все равно не смогу. Зачем стараться?"

Для вырывающихся опыт - это ценный урок для очередной попытки, следующего шага, анализа - "усилие/результат".

"Итак, мы сами выбираем, как воспринимать свои провалы - продолжать питать свою жизненную схему или ломать ее", - говорит психолог.