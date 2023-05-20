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Психолог назвала 5 ознак, що ви ідеальні батьки: не сумнівайся в цьому

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Субота 20 травня 2023 14:23
Психолог назвала 5 ознак, що ви ідеальні батьки: не сумнівайся в цьому Ознаки того, що ви ідеальні батьки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ірина Кулік

Батьки часто хвилюються, що не так виховують своїх дітей. Зокрема, в гонитві за уявними критеріями досконалості мама і тато часто забувають про те, що насправді важливо для щастя їхніх дітей. Є певні ознаки, які допоможуть впевнитись у тому, що ви найкращі батьки.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram.

Любов і прихильність

Експерт каже, якщо ви любите своїх дітей і проявляєте це у своїх діяхх, то ви хороші батьки.

Зокрема, так ви демонструєте свою прихильність до них, показуючи, що вони важливі для вас.

Відповідальність

Батьки повинні відповідально ставитись до своїх обов'язків, забезпечуючи своїх дітей всіх необхідним, включаючи їжу, одяг та житло.

Доступність

Психолог пояснила, що батьки повинні бути доступні для своїх дітей, коли вони потребують підтримки, поради або просто хочуть поділитися своїми думками та почуттям.

Виховання

Коли батьки приділяють увагу вихованню своїх дітей, то це дуже важливо. Потрібно допомагати їм розвиватися як особистості і навчати цінним життєвим навичкам, таким як повага до інших, терпимість та дисципліна.

Приклад

Ви ідеальні батьки, якщо ви ставитесь до своїх дітей з повагою та любов'ю та при цьому самі є прикладом для них.

Експерт зазначила, що ваші дії повинні відображати ті ж самі цінності, які ви намагаєтеся вкладати у своїх дітей.

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