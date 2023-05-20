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Психолог назвала 5 признаков того, что вы идеальные родители

Новина українською →
Суббота 20 мая 2023 14:23
Психолог назвала 5 признаков того, что вы идеальные родители Признаки того, что вы идеальные родители (freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ирина Кулик

Родители часто переживают, что не так воспитывают своих детей. В частности, в погоне за воображенными критериями совершенства мама и папа часто забывают о том, что действительно важно для счастья их детей. Есть определенные признаки, которые помогут убедиться, что вы лучшие родители.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Любовь и привязанность

Эксперт говорит, если вы любите своих детей и проявляете это в своих действиях, то вы хорошие родители.

В частности, так вы демонстрируете свою приверженность им, показывая, что они важны для вас.

Ответственность

Родители должны ответственно относиться к своим обязанностям, обеспечивая своих детей всем необходимым, включая еду, одежду и жилье.

Доступность

Психолог объяснила, что родители должны быть доступны для своих детей, когда они нуждаются в поддержке, совете или просто хотят поделиться своими мыслями и чувствами.

Воспитание

Когда родители уделяют внимание воспитанию своих детей, это очень важно. Нужно помогать им развиваться как личности и обучать ценным жизненным навыкам, таким как уважение к другим, терпимость и дисциплина.

Пример

Вы идеальные родители, если вы относитесь к своим детям с уважением и любовью и при этом сами являетесь примером для них.

Эксперт отметила, что ваши действия должны отражать те же ценности, которые вы пытаетесь вкладывать в своих детей.

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