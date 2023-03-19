Психолог назвала 5 дитячих травм, які руйнують життя навіть у дорослому віці

Усі ми чули фразу, що наші проблеми родом із дитинства. Звичайно, змінити своє минуле ми не в змозі. Втім, ми можемо зробити так, аби воно не руйнувало наше майбутнє.
Якщо відчуваєте, що маєте певні психологічні травми, варто пропрацювати їх зі спеціалістом.
Про те, які дитячі травми псують життя у дорослому віці, розповіла психолог Ірина Денькович на сторінці в Instagram.
"У психології існують основні дитячі травми, які негативно впливають на наше майбутнє. Вони відкладаються в нашій підсвідомості і заважають рухатися далі. Спонукають нас обирати вже застарілий і передбачуваний життєвий сценарій", - пояснює психолог.
Денькович називає головні дитячі травми, які впливають на майбутнє людини.
Це знецінення себе, невміння приймати компліменти і похвалу. А також потреба у рятівнику, який відповідатиме за ваше життя.
Причиною цього стає гіперопіка батьків, позбавлення дитини самостійного права вибору.
Проявляється у звичці "заслуговувати" любов добрими вчинками, жертовністю. Постійне відчуття внутрішньої неповноцінності, страх проявити себе справжню.
Причина цієї травми криється у батьках, які критикували дитину та постійно порівнювали її з іншими.
У дорослому житті це проявляється у вигляді почуття власної непотрібності, глибокої внутрішньої порожнечі, бажання контролювати рідних, ревнощі до партнера.
Причиною стали емоційно нестабільні батьки, дитині бракувало почуття безпеки.
Особам із цією травмою важко впустити чужих людей у своє життя, постійне відчуття непотрібності, розмиті особисті кордони.
Причиною такої травми стали емоційно холодні батьки, які часто критикували.
У дорослому віці виникає гіперконтроль і страх втратити партнера. Також втрата довіри. Це проявляється як у відсторонені, так і в "прилипанні".
Причиною цього став батько або матір, які пішли з сім'ї, втратився близький контакт із дитиною.
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