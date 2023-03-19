Психолог назвала 5 детских травм, которые разрушают жизнь даже во взрослом возрасте

Как влияют детские травмы на дальнейшую жизнь

"В психологии существуют основные детские травмы, которые негативно влияют на наше будущее. Они откладываются в нашем подсознании и мешают двигаться дальше. Побуждают нас выбирать уже устаревший и предполагаемый жизненный сценарий", - объясняет психолог.

Денькович называет главные детские травмы, влияющие на будущее человека.

Травма лишения

Это обесценивание себя, неумение принимать комплименты и похвалу. А также потребность в спасителе, который будет отвечать за вашу жизнь.

Причиной этого становится гиперопека родителей, лишение ребенка самостоятельного права выбора.

Травма унижения

Проявляется в привычке "заслуживать" любовь добрыми поступками, жертвенностью. Постоянное чувство внутренней неполноценности, страх проявить себя подлинную.

Причина этой травмы кроется в родителях, которые критиковали ребенка и постоянно сравнивали его с другими.

Травма брошенного

Во взрослой жизни это проявляется в виде чувства собственной ненадобности, глубокой внутренней пустоты, желания контролировать родных, ревности к партнеру.

Причиной этого стали эмоционально нестабильные родители, ребенку не хватало чувства безопасности.

Травма неприятия

Лицам с этой травмой трудно впустить чужих людей в свою жизнь, постоянное чувство ненужности, размытые личные границы.

Причиной такой травмы стали эмоционально холодные и часто критиковавшие родители.

Травма измены

Во взрослом возрасте возникает гиперконтроль и страх потерять партнера. Также утрата доверия. Это проявляется как в отстранении, так и в "прилипании".

Причиной этого стал отец или мать, ушедшие из семьи, когда потерялся близкий контакт с ребенком.