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Психолог назвала 10 вчинків, які руйнують вашу жіночність. Ось чого не варто робити

Які речі руйнують жіночність (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ідеали жіночності постійно змінюються. Вони залежать від епохи та варіюються між різними культурами. Більшість вважає, що саме жіночність є тим ключовим фактором, через який чоловіки закохуються у протилежну стать.

Про те, які речі руйнують жіночність, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Євгенію Шевченко в Instagram.

Які вчинки руйнують жіночність

"Бути жінкою - прекрасно, магічно, цікаво. Це дар і сила, але навіть ця сила, задумана самою природою, беззахисна перед тим, що ми іноді з нею робимо", - пише Шевченко.

Вона називає десять речей, які здатні позбавити жінку її жіночої природи. 

Ось чого не варто допускати у своєму житті:

  • робота без задоволення. Ніяка грошова винагорода не поверне нам втрачену енергію
  • відсутність захоплення. Саме захоплення створюють простір, в якому ми відновлюємось
  • скарги і звинувачення. Авторки і сценаристки кожного життєвого епізоду - ми самі, тому відповідальність за наш стан і наше життя - на нас
  • гординя - саме ця "подружка" руйнує все - стосунки, кар'єру, радість
  • сварки. Хіба вам самій приємно дивитись на сварливих жінок? Погодьтесь, там жіночність просто зникає з лиця землі
  • прагнення керувати чоловіком. Це вже не жінка - це мамка
  • стриманість емоцій. В кожної емоції є енергія, головне її правильно направити
  • байдужість до свого тіла. З тіла народжується чуттєвість, яка і є джерелом жіночності
  • відсутність "жіночності" у шафі. Смачні, красиві і приємні для нас речі, здатні "ввімкнути" той самий вогник особливої енергії жіночності
  • спілкування з неприємними людьми. Навіщо вкладати енергію в те, що не приносить задоволення?

"Смакуйте кожен свій момент і кожен день - смакуйте своє життя. Воно у вас одне, і ви - така - у нього теж", - закликає жінок психолог.

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