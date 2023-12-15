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Психолог назвала 10 поступков, которые разрушают вашу женственность. Вот чего не стоит делать

Какие вещи разрушают женственность (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Идеалы женственности постоянно меняются. Они зависят от эпохи и варьируются между разными культурами. Большинство считает, что именно женственность является тем ключевым фактором, из-за которого мужчины влюбляются в противоположный пол.

О том, какие вещи разрушают женственность, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Евгения Шевченко в Instagram.

Какие поступки разрушают женственность

"Быть женщиной - прекрасно, магически, интересно. Это дар и сила, но даже эта сила, задуманная самой природой, беззащитна перед тем, что мы иногда с ней делаем", - пишет Шевченко.

Она называет десять вещей, способных лишить женщину ее женской природы.

Вот чего не стоит допускать в своей жизни:

  • работа без удовольствия. Никакое денежное вознаграждение не вернет нам потерянную энергию
  • отсутствие увлечения. Именно восхищение создают пространство, в котором мы восстанавливаемся
  • жалобы и обвинения. Авторы и сценаристки каждого жизненного эпизода - мы сами, поэтому ответственность за наше состояние и нашу жизнь - на нас
  • гордыня - именно эта "подружка" разрушает все - отношения, карьеру, радость
  • ссоры. Разве вам самой приятно смотреть на сварливых женщин? Согласитесь, там женственность просто исчезает с лица земли
  • стремление управлять мужчиной. Это уже не женщина - это мамка
  • сдержанность эмоций. У каждой эмоции есть энергия, главное ее правильно направить
  • безразличие к своему телу. Из тела рождается чувственность, которая и есть источник женственности
  • отсутствие "женственности" в шкафу. Вкусные, красивые и приятные для нас вещи, способные "включить" тот самый огонек особенной  энергии женственности
  • общение с неприятными людьми. Зачем вкладывать энергию в то, что не доставляет удовольствия?

"Наслаждайтесь каждым своим моментом и каждым днем - наслаждайтесь своей жизнью. Она у вас одна, и вы - такая - у нее тоже", - призывает женщин психолог.

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