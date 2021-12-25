Эксперт назвал главный признак измены: так делают почти все

По его словам, если у партнера ранее появилась причина, чтобы не доверять вам, подозрения с его стороны могут быть оправданы и, скорее всего, это является "красным флагом", который указывает на отношения на стороне.

В частности, если вы виделись с кем-то, а он начинает обвинять вас в измене, то это обычно означает, что это он изменяет. Эксперт говорит, что люди склонны проектировать то, что у них внутри, на других.

По его словам, практически все неосознанно видят в поведении других то, к чему склонны сами.

Конечно, подобные ситуации могут происходить и по другим причинам. Однако, этот психологический трюк нужно помнить, если вы сомневаетесь в надежности своей второй половины.