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Експерт назвав головну ознаку зради: так роблять майже всі

Автор: Тетяна Самарук

Ця ознака змушує замислитися та дає зрозуміти, що партнер (чоловік/дружина) зраджує. Зокрема, відповідна ознака зради працює лише тоді, коли ви самі не підривали довіру свого хлопця чи дівчини.

Про це розповів психолог Деніел Акон в Instagram.

За його словами, якщо в партнера раніше з'явилася причина, щоб не довіряти вам, підозри з його боку можуть бути виправданими й, швидше за все, це є "червоним прапорцем", який вказує на стосунки на стороні.

Зокрема, якщо ви бачились з кимось, а він починає звинувачувати вас у зраді, то це зазвичай означає, що це він зраджує. Експерт каже, що люди схильні проєктувати те, що в них усередині, на інших.

За його словами, практично всі неусвідомлено бачать у поведінці інших те, до чого схильні самі.

Звичайно, подібні ситуації можуть відбуватися й з інших причин. Однак, цей психологічний трюк потрібно пам'ятати, якщо ви сумніваєтеся в надійності своєї другої половини.

Раніше ми повідомляли, що психолог розповіла, чому насправді чоловіки зраджують.

Також ми писали, як розпізнати аб'юзера у стосунках, і що робити, якщо поруч з вами маніпулятор.

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