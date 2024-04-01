Психолог дав поради, як навчитися розбиратися в чоловіках (відео)

Як навчитися розбиратися в чоловіках

Не дарма кажуть, що жінки й чоловіки - це дві протилежності, або "Жінки з Марсу, чоловіки з Венери", тобто зовсім різні світи, які складно, але цікаво пізнавати.

Зрозуміти чоловіків настільки ж складно для жінки, як і для чоловіка пізнати суть жіночої психології. Найчастіше питання жінок "Як зрозуміти чоловіка", виникають у жінки, коли відношення з протилежною статтю не складається.

Але іноді чоловіків просто складно зрозуміти, бо вони не звикли ділитися своїми почуттями та говорити про страхи.

"Дуже багато дівчат на етапі зустрічань закохуються у хлопця настільки сильно, і цей романтичний погляд на стосунки призводить до того, що через, наприклад, 6 місяців або декількох років, настає фаза глибоких розчарувань в цій людині, хоча насправді ця людина була такою з самого початку, просто дівчина цього не бачила", - каже психолог.

Як навчитися розбиратися в чоловіках (фото: Freepik)

Також Дмитро додає, а що, якби це можна було побачити одразу і зрозуміти чоловіка?

"Є технологія, яка дозволяє навіть по фотографії іншої людини вже зробити достатньо непоганий психологічний портрет і зрозуміти, наскільки з нею варто зв'язуватися. Ця технологія називається профайлінг", - пояснює психолог.

Отже, детальніше познайомившись з цією технікою, можна почати розуміти чоловіків та їхню поведінку, наміри й мовчання.