Психолог дал советы, как научиться разбираться в мужчинах (видео)

Как научиться разбираться в мужчинах

Не зря говорят, что женщины и мужчины - это две противоположности, или "Женщины с Марса, мужчины из Венеры", то есть совершенно разные миры, которые сложно, но интересно познавать.

Понять мужчин столь же сложно для женщины, как и для мужчины, познать суть женской психологии. Чаще всего вопросы женщин "Как понять мужчину", возникают у женщины, когда отношения с противоположным полом не складывается.

Но иногда мужчин просто сложно понять, потому что они не привыкли делиться своими чувствами и говорить о страхах.

"Очень многие девушки на этапе встречаний влюбляются в парня настолько сильно, и этот романтический взгляд на отношения приводит к тому, что через, например, 6 месяцев или нескольких лет, наступает фаза глубоких разочарований в этом человеке, хотя на самом деле этот человек был таким с самого начала, просто девушка этого не видела", - говорит психолог.

Как научиться разбираться в мужчинах (фото: Freepik)

Также Дмитрий добавляет, а что если бы это можно было увидеть сразу и понять мужчину?

"Есть технология, которая позволяет даже по фотографии другого человека уже сделать достаточно неплохой психологический портрет и понять, насколько с ним следует связываться. Эта технология называется профайлингом", - объясняет психолог.

Итак, более подробно познакомившись с этой техникой, можно начать понимать мужчин и их поведение, намерения и молчание.