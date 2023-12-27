Психіатр пояснив, чому повітряні тривоги і обстріли вже так не лякають українців

За словами лікаря, у людей "настає феномен звикання".

"З-поміж психотерапевтичних технік однією з найпоширеніших і визнаною у всьому світі є когнітивно-поведінкова терапія. І в ній є метод, який полягає у повторенні подразнювального факту. Наприклад, людина боїться замкнутих просторів або висоти. І ця психотерапевтична техніка передбачає максимально часте навмисне повторювання фактора уявної небезпеки. Як наслідок, поступово людина припиняє на нього реагувати", - пояснює він.

Так відбувається і зі сприйняттям війни.

"Спочатку виникає природна гіперреакція на все незвичне, у тому числі повітряні тривоги та бомбардування. Потім реакція стає адекватною, тобто людина вже не плаче, не ціпеніє від жаху, не метушиться і не панікує, а, наприклад, іде до укриття, щоб врятувати своє життя. А далі формується реакція ігнорування, адже повітряні тривоги й обстріли стають повторюваними у повсякденному житті, тож людина адаптується і звикає", - говорить Михайлов.

У такому "феномені", додає доктор медичних наук, є багато мінусів, але й присутні плюси.

"Плюс - це те, що люди вже не так гостро реагують емоційно та поведінково. Мінус у тому, що починається ігнорування реальної небезпеки… Люди в зоні бойових дій міцно сплять під канонаду і прокидаються, коли настає тиша. Для них незвичною і неповторюваною стає саме тиша", - резюмував він.