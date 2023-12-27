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Психиатр объяснил, почему воздушные тревоги и обстрелы уже так не пугают украинцев

Борис Михайлов объяснил игнорирование воздушных тревог украинцами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова, Ірина Сандул

То, что у многих украинцев шок и страх перед обстрелами сменился игнорированием сигнала воздушной тревоги, а люди вместо того, чтобі бежать в укрытие, занимаются своими делами под вой сирен, это естественное свойство человеческой психики.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал доктор медицинских наук, профессор кафедры общей, детской, судебной психиатрии и наркологии Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика Борис Михайлов.

По словам врача, у людей "наступает феномен привыкания".

"Среди психотерапевтических техник одной из самых распространенных и признанных во всем мире является когнитивно-поведенческая терапия. И в ней есть метод, заключающийся в повторении раздражающего факта. К примеру, человек боится замкнутых пространств или высоты. И эта психотерапевтическая техника предполагает максимально частое умышленное повторение фактора мнимой опасности. Как следствие, постепенно человек перестает реагировать на него", - объясняет он.

Так происходит и с восприятием войны.

"Сначала возникает естественная гиперреакция на все необычное, включая воздушные тревоги и бомбардировки. Затем реакция становится адекватной, то есть человек уже не плачет, не цепенеет от ужаса, не суетится и не паникует, а, например, идет к укрытию, чтобы спасти свою жизнь. А дальше формируется реакция игнорирования, ведь воздушные тревоги и обстрелы становятся повторяющимися в повседневной жизни, поэтому человек адаптируется и привыкает", - говорит Михайлов.

В таком "феномене", добавляет доктор медицинских наук, есть много минусов, но и присутствуют плюсы.

"Плюс - это то, что люди уже не так остро реагируют эмоционально и поведенчески. Минус в том, что начинается игнорирование реальной опасности… Люди в зоне боевых действий крепко спят под канонаду и просыпаются, когда наступает тишина. Для них необычной и неповторимой становится тишина", - резюмировал он.

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психиатр