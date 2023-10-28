Пшонке и не снилось. В Киеве сдают "золотой" таунхаус за 500 тысяч в месяц: фото вас удивят

Дорого и богато - как выглядят апартаменты за баснословные деньги

В объявлении указано, что 5-комнатный таунхаус, площадь которого составляет 350 квадратных метров, является "роскошными апартаментами". В описании также указано, что дизайн квартиры является авторским, "в стиле Ренессанса".

"В отделке использованы самые дорогие материалы - мрамор, золото, дуб. Просторную гостиную украшает инсталляция с настоящим бивнем слона, персидские ковры, элементы антиквариата 18-19 веков и, конечно, удобные кожаные диваны", - сообщается в объявлении.

Как выглядит "золотой" таунхаус (фото olx.ua)

За 500 тысяч в месяц любители роскоши могут получить две "мастер-спальни" с гардеробными и санузлами, огромную кухню-столовую и гостиную. При этом отмечается, что на территории "премиального клубного дома", в котором находится такая квартира, есть собственный бассейн, а также сауна и холодная купель.

"Золотой" таунхаус за 500 тысяч (фото olx.ua)

Несмотря на "роскошный ремонт" и максимально красочное описание таунхауса, арендовать его не спешат. Это объявление собирает немало просмотров, однако оно "висит" в актуальных уже давно, изредка его лишь обновляют.

Вероятно, в нынешних условиях подобная роскошь уже не пользуется спросом. "Пшонка-стайл" стал объектом шуток и мемов, теперь подобные апартаменты лишь провоцируют шутки в сети.