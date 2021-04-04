Прыгал по авто и угрожал: неадекват на велосипеде избил супругов из-за парковки (видео)

По словам потерпевшей, сначала злоумышленник выдвигал угрозы супругам.

"Вчера по адресу Крайняя, 1 напротив Сервисного Центра, невменяемый мужик избил моего супруга и меня. Причина проста - ему надо было, чтобы мы срочно убрали свою припаркованную машину, так как он на велосипеде и жена его на самокате хотят проехать. При этом вряд стоят одна за одной машины. Здесь он увидел, что есть хозяева авто и начал агрессивно угрожать нам", - рассказывает пострадавшая.

После угроз неадекватное поведение со стороны мужчины продолжилось. Сначала он залез на капот чужого авто, а после этого с кулаками набросился на новоиспеченных владельцев машины.

"Мы не из Киева. Оформили уже машину, супруг сидел на корточках, и менял номер. Когда мы сказали агрессору, что отъезжать некуда, и мы вот меняем номер и будем вообще уезжать - он слез с велосипеда своего, сел задницей на капот машины и начал на нем прыгать. Супруг хотел его оттолкнуть, но тот сразу полез драться. Меня так же избил, повалил нас двоих на землю, говоря "таких тварей только физически нужно уничтожать!". Ему прям в удовольствие и с усмешкой было нас бить и унижать!" – делится женщина.

Пострадавшие в результате происшествия написали заявление в полицию.

"По итогу, нам пришлось остаться в Киеве. У меня гематома на голове. Супругу порвал связки на ноге, он ходить нормально, ехать обратно в свой город - он вообще физически не может. Порвал нам одежду. Полиция и скорая приехали позже. Он успел со своей семьей сбежать. Возможно кто-то узнает этого человека. Полиция открыла уголовное дело", - подытожила пострадавшая.

В комментариях считают, что в ситуации неправы все и ни велосипеды, ни автомобили не имеют права ездить по тротуарам по ПДР.