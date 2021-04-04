Стрибав по авто і погрожував: неадекват на велосипеді побив подружжя через паркування (відео)

За словами потерпілої, спочатку зловмисник висував загрози подружжю.

"Вчора за адресою Крайня, 1 навпроти Сервісного Центру, несамовитий чоловік побив мого чоловіка і мене. Причина проста - йому треба було, щоб ми терміново прибрали свою припарковану машину, оскільки він на велосипеді та дружина його на самокаті хочуть проїхати. При цьому вряд стоять одна за одною машини. Тут він побачив, що є господарі авто і почав агресивно загрожувати нам", - розповідає постраждала.

Після погроз неадекватна поведінка з боку чоловіка продовжилося. Спочатку він заліз на капот чужого авто, а після цього з кулаками накинувся на новоспечених власників машини.

"Ми не з Києва. Оформили вже машину, чоловік сидів навпочіпки, і змінював номер. Коли ми сказали агресору, що нікуди від'їжджати, і ось ми змінюємо номер і будемо взагалі їхати - він зліз з велосипеда свого, сів дупою на капот машини і почав на ньому стрибати. Чоловік хотів його відштовхнути, але той відразу поліз битися. Мене так побив, повалив нас двох на землю, кажучи "таких тварюк тільки фізично потрібно знищувати!". Йому прям в задоволення і з усмішкою було нас бити й принижувати!" – ділиться жінка.

Постраждалі в результаті події написали заяву в поліцію.

"За підсумком, нам довелося залишитися в Києві. У мене гематома на голові. Чоловіку порвав зв'язки на нозі, він нормально ходити, їхати назад у своє місто - він взагалі фізично не може. Розірвав нам одяг. Поліція і швидка приїхали пізніше. Він встиг зі своєю сім'єю втекти. Можливо хтось впізнає цю людину. Поліція відкрила кримінальну справу", - підсумувала постраждала.

В коментарях вважають, що в ситуації неправі всі й ні велосипеди, ні автомобілі не мають права їздити по тротуарах за сучасними ПДР.