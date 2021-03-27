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В Киеве неадекват избил прихожан церкви и напал на медика "скорой"

Новина українською → Киев, Суббота 27 марта 2021 13:53
В Киеве неадекват избил прихожан церкви и напал на медика "скорой" Коллаж РБК-Украина: в Киеве мужчина побил прихожан церкви и врача
Автор: Владимир Костырин

В Киеве пьяный мужчина напал с кулаками на прихожан протестантской церкви, которая расположена на улице Архитектора Вербицкого, 30, недалеко от станции метро "Вырлица".

Об этом 27 марта передает "Информатор Киев" на странице в Facebook.

Как рассказали сотрудники частной охраны, неадекват бросался на посетителей Церкви Преображения, вел себя агрессивно.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда на место прибыла бригада "скорой помощи", чтобы его утихомирить, дебошир ударил медика.

Тем не менее мужчину поместили в карету неотложки, и он находится под присмотром правоохранителей.

Буйного неадеквата намерены госпитализировать под контролем полицейских.

Также отмечается, что к счастью, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

Видео: В Киеве неадекват набросился на прихожан церкви

Ранее сообщалось, что в Одессе священники устроили жесткую драку в церкви на глазах у изумленных людей.

Напомним, недавно под Львовом произошел взрыв в церкви, и в результате инцидента ожоги лица получил мужчина.

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