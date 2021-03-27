В Киеве неадекват избил прихожан церкви и напал на медика "скорой"
В Киеве пьяный мужчина напал с кулаками на прихожан протестантской церкви, которая расположена на улице Архитектора Вербицкого, 30, недалеко от станции метро "Вырлица".
Об этом 27 марта передает "Информатор Киев" на странице в Facebook.
Как рассказали сотрудники частной охраны, неадекват бросался на посетителей Церкви Преображения, вел себя агрессивно.
Сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Когда на место прибыла бригада "скорой помощи", чтобы его утихомирить, дебошир ударил медика.
Тем не менее мужчину поместили в карету неотложки, и он находится под присмотром правоохранителей.
Буйного неадеквата намерены госпитализировать под контролем полицейских.
Также отмечается, что к счастью, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.
Видео: В Киеве неадекват набросился на прихожан церкви
Ранее сообщалось, что в Одессе священники устроили жесткую драку в церкви на глазах у изумленных людей.
Напомним, недавно под Львовом произошел взрыв в церкви, и в результате инцидента ожоги лица получил мужчина.