Пряжені пундики з салом: простий рецепт ласощів з Полтавщини

Що потрібно для пряжених пундиків

Для того, щоб приготувати пряжені пундики з Полтавщини, треба такі інгредієнти:

борошно - 500 г

яйце - 1 шт.

цибуля - 2 шт.

сало - 150 г

кефір - 300 мл

цукор - 1/2 ч. л.

сода - 1/2 ч. л.

сіль - 1/2 ч. л.

олія - для смаження

Як готувати пряжені пундики

Готувати тісто на пундики дуже легко. Розбийте в глибоку миску яйце та збийте його вінчиком. Потім додайте цукор та сіль, а також влийте кефір.

Раніше замість кефіру використовували кисле молоко, але з часом інгредієнт стали замінювати на більш доступний. До того ж використання кефіру полегшує процес приготування пундиків загалом.

Для того, щоб пундики були пишними, борошно просійте в окрему миску, додавши соду. Обережно влийте в борошно кефірну суміш та вимішайте тісто.

Готове тісто залиште відпочити на 15-20 хвилин, накривши посуд рушником. Тим часом приготуйте засмажку.

Для цього сало потрібно нарізати на маленькі кубики та обсмажити його на пательні до шкварок.

Як готувати засмажку для пундиків (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Очистьте цибулю, наріжте її кільцями або кубиками та додайте до шкварок. Присмажте цибулю до золотистого кольору та перекладіть засмажку в інший посуд.

Розділіть тісто на 12 частин та розкачайте кожну на корж діаметром 10-12 см, завтовшки 3-4 мм. Обсмажте пундики в олії до рум'яної скоринки з кожного боку.

Як смажити пундики (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Перекладіть пундики на застелене пергаментом деко, склавши їх стовпчиками з трьох коржів. Засмажку потрібно покласти між пундиками.

Як викладати пундики (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Розігрійте духовку до 130-140 градусів та випікайте пундики протягом 6-7 хвилин.