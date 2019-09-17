ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине впервые запретили эксплуатировать животных в цирках

Новости » Общество    17.09.2019 - 18:41
В Украине впервые запретили эксплуатировать животных в цирках
Иллюстративное фото (vokrugsveta.ua)

Такое решение принял Одесский окружной административный суд

Одесский окружной административный суд в ходе заседания во вторник, 17 сентября, запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местныей СМИ.

Отмечается, что иск подала Госэкоинспекция Одесской области. Она требовала приостановить работу цирка. В ходе заседания представители истца потребовали ограничить цирк в отношении содержания, эксплуатации и удержания диких животных, а также исправить ряд нарушений, которые цирк систематически не выполнял с 2018 года.

"Согласно законодательству, дикие животные должны содержаться в условиях, приближенных к естественной среде - должна быть земля, трава, деревья и другое. Также необходимо выдерживать нормы минимальных площадей, вместо клеток должны быть вольеры - земельные участки с ограждениями. Одесский цирк не может удовлетворить эти требования, следовательно, выступления диких животных в цирке нужно запретить", - говорится в сообщении.

Представители цирка отвергли обвинения истца, заявив, что животные лишь временно пребывают на территории цирка.

Суд встал на сторону экоинспекции и запретил выступать диким животным в цирке. Также судьи постановили исправить нарушения, которые были выданы ранее в предписании.

Также отмечается, что за час до начала суда работники цирка устроили митинг под зданием ведомства. Они заявляли, что животные содержаться в хороших условиях.

Напомним, в Киевской области за издевательство над сотнями животных женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Винницкий городской суд приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года мужчину, который выбросил свою кошку с пятого этажа.

В Виннице на пять лет посадили мужчину за жестокое обращение с кошкой В Луганской области посадили мужчину за жестокое обращение с животным
Новости Украины животныецирк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь