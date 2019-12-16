Прямо в час пик: в метро Киева произошло ЧП

В метро Киева 16 декабря во время вечернего часа пик произошел сбой в системе оплаты. Люди начали жаловаться, что в подземке не работает, ни карта киевлянина, ни банковская карта. В самом метрополитене этот факт на момент 18:30 вечера никак не прокомментировали.

Горожане сообщают в соцсетях, что проехать в метро можно только за наличный расчет, купив жетоны. Если бы их не было - многим людям бы пришлось идти пешком.

Что стало причиной сбоя и когда его последствия ликвидируют, на данный момент неизвестно.

"Сьогодні в метро упали сервери. Картка киянина – не працює, платіжні картки – не працюють. Ніякі картки не працюють! Добре, що жетони не скасували. А то довелось би шльопати пішки, як тому дядечку, якому не дуже "вєжліва" тітонька кричала: "Їдьте іншим видом транспорту", - описал ситуацию в соцсети Facebook Андрей Юхименко.

Пресс-секретарь директора Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрия Назарова сообщила "Информатору", что проблема не в системе Kyiv Smart City, система метро дала сбой.

Отмечается, что люди стояли по 30 минут в больших очередях, чтобы воспользоваться метрополитеном.