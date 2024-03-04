Проживете довге життя: які три продукти потрібно негайно виключити з раціону
Якщо ви хочете прожити довге життя, вам точно варто зважати на ті продукти, які ви вживаєте. Варо переконатись, що ваш раціон позитивно впливає на ваше здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Від яких продуктів потрібно відмовитись
Дієтолог Мішель Рутенштейн розповіла, що догляд за тілом є важливим, але якщо ви хочете покращити здоров’я свого серця, потрібно відмовитись від трьох продуктів.
Шкідливим для здоров'я є бекон, який часто люди їдять на сніданок.
Часте вживання бекону призводить до підвищеного артеріального тиску, запаленню та пошкодженню кровоносних судин. В результаті збільшується ризик серцевих захворювань.
Окрім бекону, експерти рекомендують виключити білий хліб, щоб підтримати здоров’я серця. Дієтолог каже, що продукт може спричинити швидкі стрибки цукру в крові.
Також білий хліб має "високий глікемічний індекс" та нестачу поживних речовин і клітковини порівняно з цільнозерновими альтернативами.
Третій продукт, який потрібно виключити, є чипси. Все тому, що вони шкодять серцю.
Їх часто готують на повторно використаній олії, що призводить до втрати ненасичених жирів і збільшення транс-жирів. Доктор Сетаре-Шенас також додала, що регулярне вживання смаженої їжі пов’язане з ішемічною хворобою серця, високим кров’яним тиском і ожирінням.
Як покращити здоров'я
Щоб покращити загальний стан здоров’я серця, варто включити у раціон бобові, які містить багато клітковини та сприяють ситості.
Важливо дотримуватись здорової та збалансованої дієти, необхідно споживати принаймні п’ять порцій фруктів і овочів на день, їсти їжу з високим вмістом клітковини, крохмалисті продукти, молочні або альтернативні молочні продукти.
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