Проживете долгую жизнь: какие три продукта нужно немедленно исключить из рациона

Если вы хотите прожить долгую жизнь, вам точно стоит учитывать те продукты, которые вы употребляете. Следует убедиться, что ваш рацион положительно влияет на ваше здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

От каких продуктов нужно отказаться

Диетолог Мишель Рутенштейн рассказала, что уход за телом важен, но если вы хотите улучшить здоровье своего сердца, нужно отказаться от трех продуктов.

Вреден для здоровья бекон, который часто люди едят на завтрак.

Частое употребление бекона приводит к повышенному артериальному давлению, воспалению и повреждению кровеносных сосудов. В результате увеличивается риск сердечных заболеваний.

Кроме бекона эксперты рекомендуют исключить белый хлеб, чтобы поддержать здоровье сердца. Диетолог говорит, что продукт может вызвать быстрые скачки сахара в крови.

Также белый хлеб имеет "высокий гликемический индекс" и недостаток питательных веществ и клетчатки по сравнению с цельнозерновыми альтернативами.

Третей продукт, который нужно исключить, являются чипсы. Все потому, что они вредят сердцу.

Их часто готовят на повторно использованном масле, что приводит к потере ненасыщенных жиров и увеличению трансжиров. Доктор Сетаре-Шенас добавила, что регулярное употребление жареной пищи связано с ишемической болезнью сердца, высоким кровяным давлением и ожирением.

Как улучшить здоровье

Чтобы улучшить общее состояние здоровья, следует включить в рацион бобовые, которые содержат много клетчатки и способствуют сытости.