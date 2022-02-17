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Как прожить дольше: ученые назвали горячий напиток с противораковыми свойствами

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Четверг 17 февраля 2022 10:04
Как прожить дольше: ученые назвали горячий напиток с противораковыми свойствами Фото: ученые назвали напиток, который может снизить развитие некоторых видов рака (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Существует много способов увеличить наши шансы на более долгую и здоровую жизнь. Ученые говорят, что сущетвуют факторы, которые могут снизить ваши шансы на развитие некоторых видов рака.

Об этом сообщает издание Express.

По мнению экспертов, почти каждый 20-й случай рака можно предотвратить с помощью здорового питания. Ученые советуют людям перейти на здоровую, сбалансированную диету.

Одним из продуктов являются грибы рейши, которые можно употреблять в виде чая. Отметим, что другие его названия "лин-чжи", "китайский гриб", "ганодерма" и "лакированный трутовик".

В дикой природе гриб встречается крайне редко, произрастает в основном в южных и юго-восточных областях Азии в густых горных лесах, обычно на стволах гниющих сливовых деревьев.

Healthline отмечает, что многие люди потребляют этот гриб из-за его потенциальных противораковых свойств.

Исследование показало, что среди более 4000 выживших после рака груди, около 59% употребляли грибы рейши. Также несколько исследований показали, что употребление данных грибов может привести к гибели раковых клеток.

Грибы рейши изучались на предмет их роли в профилактике или борьбе с колоректальным раком - злокачественная опухоль, которая локализуется в эпителии сигмовидного (толстого) кишечника и прямой кишки.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что грибы рейши следует применять в сочетании с традиционным лечением, а не заменять его.

Ученые также говорят о том, что поддержание здорового веса важно, потому что ожирение является причиной 13 различных типов рака. Необходимо употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки, а также есть фрукты и овощи.

При этом следует остерегаться обработанного и красного мяса, а также высококалорийных продуктов.

Напомним, в Минздраве назвали признаки онкологии у детей, которые должны насторожить родителей.

Ранее были названы симптомы и ощущения в глазах, которые могут указывать на рак.

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